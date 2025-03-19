Gölcük Tabiat Parkı karla kaplandı

Gölcük Tabiat Parkı'nda gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karın ardından tabiat parkındaki yeşil alanlar ve çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkında güzel görüntüler oluşurken, buraya gelenler göl çevresinde yürüyüş yapıp, bol bol fotoğraf çekti.

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