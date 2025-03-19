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        Gölcük Tabiat Parkı karla kaplandı

        BOLU'da kar yağışı sonrası Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtü ile kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:09 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:15
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        Gölcük Tabiat Parkı karla kaplandı
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        BOLU'da kar yağışı sonrası Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtü ile kaplandı.

        Gölcük Tabiat Parkı'nda gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karın ardından tabiat parkındaki yeşil alanlar ve çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkında güzel görüntüler oluşurken, buraya gelenler göl çevresinde yürüyüş yapıp, bol bol fotoğraf çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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