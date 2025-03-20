Bolu Dağı'nda kar yağışı
BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı aralıklarla etkili oldu. D-100 kara yolunun Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde, Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürerken, kar yağışı ulaşımı aksatmadı.
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