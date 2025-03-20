Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da 22 köyde şap karantinası

        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 7 Mart'ta şap hastalığı nedeniyle 2 köyün karantinaya alınmasının ardından, bugün de aynı bölgede 20 köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 17:18 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da 22 köyde şap karantinası
        ABONE OL

        BOLU’nun Mudurnu ilçesinde, 7 Mart’ta şap hastalığı nedeniyle 2 köyün karantinaya alınmasının ardından, bugün de aynı bölgede 20 köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

        Mudurnu ilçesinde, 7 Mart’ta şap hastalığına rastlanan Pelitözü ve Mangırlar köylerinde karantina uygulandı. Karantina uygulaması devam ederken aynı bölgedeki 20 köyde de yeni tedbir kararları alındı. Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, karantinaya alınan Mangırlar ve Pelitözü köyleriyle birlikte çevresindeki Alpagut, Beyderesi, Bulanık, Çepni, Dedeler, Delice, Dereçetinören, Feruz, Göllüören, Göncek, Hacıhalimler, Karataş, Keçikıran, Örencik, Yıldırımbeyazıt, Samat, Sarıyer, Sürmeli, Yaylabeli ve Yazılar köylerinde de şap hastalığı tedbirleri için hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Ekipler tarafından, bu köylerde numune çalışmaları yapılacağı ve alınan tedbire uymayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde süperiletken ürünlerin geliştirilme...
        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde süperiletken ürünlerin geliştirilme...
        Bolu Dağı'nda kar yağışı
        Bolu Dağı'nda kar yağışı
        Tanju Özcan: Muhalefet olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapalım
        Tanju Özcan: Muhalefet olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapalım
        Gölcük Tabiat Parkı karla kaplandı
        Gölcük Tabiat Parkı karla kaplandı
        Gölcük Tabiat Parkı martta yağan karla farklı bir güzelliğe büründü
        Gölcük Tabiat Parkı martta yağan karla farklı bir güzelliğe büründü
        SOLOTÜRK'ün Bolu ve Düzce'deki selamlama uçuşu iptal edildi
        SOLOTÜRK'ün Bolu ve Düzce'deki selamlama uçuşu iptal edildi