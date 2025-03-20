Bolu'da 22 köyde şap karantinası

BOLU’nun Mudurnu ilçesinde, 7 Mart’ta şap hastalığı nedeniyle 2 köyün karantinaya alınmasının ardından, bugün de aynı bölgede 20 köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Mudurnu ilçesinde, 7 Mart’ta şap hastalığına rastlanan Pelitözü ve Mangırlar köylerinde karantina uygulandı. Karantina uygulaması devam ederken aynı bölgedeki 20 köyde de yeni tedbir kararları alındı. Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, karantinaya alınan Mangırlar ve Pelitözü köyleriyle birlikte çevresindeki Alpagut, Beyderesi, Bulanık, Çepni, Dedeler, Delice, Dereçetinören, Feruz, Göllüören, Göncek, Hacıhalimler, Karataş, Keçikıran, Örencik, Yıldırımbeyazıt, Samat, Sarıyer, Sürmeli, Yaylabeli ve Yazılar köylerinde de şap hastalığı tedbirleri için hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Ekipler tarafından, bu köylerde numune çalışmaları yapılacağı ve alınan tedbire uymayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.