Down sendromlu Çağrı, 1 günlüğüne İl Milli Eğitim Müdürü oldu BOLU'da21 Mart Down Sendromlular Günü kapsamında Down sendromlu Çağrı Özkoparan (27), görev yaptığı Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 1 günlüğüne İl Milli Eğitim Müdürü oldu.

