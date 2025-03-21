Down sendromlu Çağrı, 1 günlüğüne İl Milli Eğitim Müdürü oldu

BOLU'da21 Mart Down Sendromlular Günü kapsamında Down sendromlu Çağrı Özkoparan (27), görev yaptığı Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 1 günlüğüne İl Milli Eğitim Müdürü oldu.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 21 Mart Down Sendromlular Günü'ne dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. Kurumda destek personeli olarak çalışan Down sendromlu Çağrı Özkoparan, temsili olarak 1 günlüğüne Bolu İl Milli Eğitim Müdürü oldu. Kuruma Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ile beraber gelen Özkoparan, makam koltuğuna oturdu ve ziyarete gelen Gazipaşa İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencilerini karşıladı. Öğrencilerle sohbet eden Özkoparan, gelen istek üzerine şube müdürünü arayarak, okula spor salonu yapılmasını istedi. Ziyaretin sonunda öğrencilere kitap hediye etti.

'GURUR VERİCİ'

Mutlu olduğunu belirten Çağrı Özkoparan, "Her sabah görüyordum; bugüne, bu özel günde bana nasipmiş. Normalde temizlik işleri yapıyorum. Çöpleri atarım, koridorları silerim, süpürürüm. Ondan sonra mescitlere bakarım. Öyle vakit geçiririm. Allah nasip etti inşallah, bugün de müdür oldum. Güzel bir duygu. İlk defa böyle bir şeyi yaptım, gurur verici" dedi.

'ONLAR BU TOPLUMUN BİR BİREYİ'

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ise "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, Çağrı Bey de bizim burada çalışan personelimiz. Bugüne bir farkındalık oluşturabilmek açısından, Çağrı Bey'i müdür olarak temsilen görevlendirdik. Öğrencilerimizi davet ettik, konuya dikkat çekmek istiyoruz. Maksadımız budur. İnsanlar 46 kromozomken, Down sendromlular 47 kromozomdan oluşan bir yapıya sahip. Bundan dolayı da ufak tefek farklılıklar oluşabiliyor. Onlar da bu toplumun bir bireyi. Onlar da aynı bizler gibi toplum içerisinde varlar. Eğitim alabilirler, kendilerini geliştirebilirler ve toplum içerisinde faydalı birey olarak çalışabilirler" diye konuştu.