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        Bolu merkezli 18 ilde 'yasa dışı' bahis operasyonu; 39 gözaltı

        BOLU merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 19:45 Güncelleme: 26.03.2025 - 19:50
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        Bolu merkezli 18 ilde 'yasa dışı' bahis operasyonu; 39 gözaltı
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        BOLU merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Bolu merkezli 18 ilde hakkında gözaltı kararı bulunan 49 şüphelinin evine baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasa dışı bahis oynama ve oynatmada kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonu, tablet ve bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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