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        Kartalkaya soruşturmasında bilirkişi raporu sonrası 10 gözaltı (2)

        OTELSAHİBİNİN EŞİ VE 2 KIZI DA TUTUKLANDIKartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 22:18 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:18
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        Kartalkaya soruşturmasında bilirkişi raporu sonrası 10 gözaltı (2)
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        OTELSAHİBİNİN EŞİ VE 2 KIZI DA TUTUKLANDI

        Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklu olan otel sahibi Halit Ergül’ün, yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        İş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, mimar Mustafa Selman Çelen ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Seben İl Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, elektrik teknisyeni Muharrem Şen ve iş güvenliği uzmanı Kübra Demir’in savcılıktaki sorguları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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