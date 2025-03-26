Kartalkaya soruşturmasında bilirkişi raporu sonrası 10 gözaltı (2)

İş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, mimar Mustafa Selman Çelen ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklu olan otel sahibi Halit Ergül’ün, yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

OTELSAHİBİNİN EŞİ VE 2 KIZI DA TUTUKLANDI

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