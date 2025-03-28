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        Bolu'da bayramda 9 bin 777 personel yol güzergahları ve asayiş için görev yapacak

        BOLU Valisi Abdulaziz Aydın, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı Bolu geçişinde polis ve jandarma ekipleri olmak üzere toplamda 2 bin 922 ekip ile 9 bin 777 personelin görev alacağını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:11 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:15
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        Bolu'da bayramda 9 bin 777 personel yol güzergahları ve asayiş için görev yapacak
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        BOLU Valisi Abdulaziz Aydın, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı Bolu geçişinde polis ve jandarma ekipleri olmak üzere toplamda 2 bin 922 ekip ile 9 bin 777 personelin görev alacağını açıkladı.

        Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu’da memleketlerine gidecek tatilcilerin yol güzergahları üzerinde oluşturacağı yoğunluk nedeniyle jandarma ve polis ekipleri denetimlerini artırdı. Şehirlerarası otobüs terminalinde bayram tatilinde alınacak tedbirleri açıklayan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, “İl Emniyet Müdürlüğü’nde 1296 ekip ve 5 bin 160 personel, İl Jandarma Komutanlığı’nda ise 1626 ekip ve 4 bin 617 personel görevi başında olacak. Böylece 12 günlük süre zarfında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından toplam 2 bin 922 ekip ile 9 bin 777 personel ile gerekli trafik ve asayiş tedbirleri en üst seviyede alınacak. Bu itibarla il genelinde her gün ortalama 243 ekip ve 814 kolluk personeli görevinin başında bulunacak” dedi.

        Tatil süresince yapılacak denetimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Aydın, şunları söyledi:

        “33 saat dron ve 11 gün cayrokopter ile havadan denetim, sivil ve resmi araçlar ile 104 saat hız denetimi, 4 ilçe güzergahında sivil personel ile yolcu taşımacılığı denetimi, 13 kontrol noktasında yük ve yolcu taşımacılığı özel denetimi planlanmıştır. Tatil süresince şehirlerarası otobüs terminalleri ile dinlenme tesislerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak dinlenme tesislerinde önleyici hizmet devriyeleri planlanmıştır.”

        Vali Abdulaziz Aydın, yolcu otobüslerindeki vatandaşların da bayramlarını kutlayarak, araç sürücülerine dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları uyarısında bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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