Bolu Dağı geçişinde bayram trafiği yoğunluğu başladı
RAMAZAN Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde akıcı yoğunluk oluşturdu.
RAMAZAN Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde akıcı yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte memleketlerine gitmek isteyenler yola çıkmaya başladı. Tatil için yola koyulanlar Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde akıcı yoğunluğa neden oldu. Bolu Dağı Tüneli mevkiindeki rampalarda TIR ve kamyonlar nedeniyle ulaşım belirli bölgelerde kısmen yavaşladı. Otoyolun Ankara yönündeki akıcı yoğunluk ulaşımda aksamalara neden olmadı.
Yol güzergahları üzerinde jandarma ekipleri denetimlerini artırırken, trafiğin yarın daha yoğun olması bekleniyor.
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