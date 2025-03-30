Bolu'da samanlık ve ahır alev alev yandı

Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde Cemil Esmer’e ait samanlıkta gece saatlerinde yangın çıktı. Samanlıkta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan boş ahıra da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, k0öylüler de ellerinde hortumlarla destek verdi. Kısa sürede söndürülen yangında samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

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