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        Jandarma, derede cinayet silahını arıyor

        BOLU'da mal paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu yeğeni Zeki Gündoğdu'yu mezarlık ziyaretinde öldüren Yusuf Gündoğdu'nun tabancayı attığını söylediği çayda arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:03 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:03
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        Jandarma, derede cinayet silahını arıyor
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        BOLU'da mal paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu yeğeni Zeki Gündoğdu’yu mezarlık ziyaretinde öldüren Yusuf Gündoğdu'nun tabancayı attığını söylediği çayda arama çalışması başlatıldı.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Çaydurt mevkiindeki Çatakören köyü mezarlığında meydana geldi. İkindi namazının ardından Zeki Gündoğdu, yakınlarının mezarlarına ziyaret etti. Zeki Gündoğdu mezarlıktan çıkıp aracına binerken, aralarında mal paylaşımı nedeniyle husumet olduğu öne sürülen amcası Yusuf Gündoğdu'nun silahlı saldırısına uğradı. Zeki Yusufoğlu yaşamını yitirirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeki Gündoğdu’nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Yusuf Gündoğdu ise jandarma komutanlığına giderek teslim oldu.

        İfadesinde yeğenini öldürdüğünü itiraf eden Yusuf Gündoğdu, cinayet silahını ise Kocasu Çayı’na attığını söyledi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Gündoğdu'nun cinayet silahının bulunması için çayda arama çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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