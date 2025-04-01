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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu başladı

        RAMAZANBayramı'nın 3'üncü gününde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 16:17 Güncelleme: 01.04.2025 - 16:20
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu başladı
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        RAMAZANBayramı'nın 3'üncü gününde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu başladı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

        Bayramı memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinin İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk nedeniyle otoyol üzerindeki dinlenme tesisleri de doldu. Trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alıp, denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler, hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

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