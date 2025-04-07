Bolu'da 1530 lise öğrencisi meslek seçimi için üniversitede derse girecek

BOLU'da, lise öğrencilerinin üniversite seçimlerine katkı sağlamak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen ‘Gençlik Üniversitesi’ projesi kapsamında 1530 lise öğrencisi, nisan ayı boyunca üniversitede derslere girecek.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi arasında ‘Gençlik Üniversitesi’ projesi başlatıldı. Proje kapsamında nisan ayı boyunca 17 farklı liseden, 12’nci sınıfta eğitim gören 1530 lise öğrencisi, üniversite ortamını birebir deneyimleyerek gelecekteki meslek seçimlerini katkı sağlaması için Abant İzzet Baysal Üniversitesinde derslere girecek.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsünde bulunan Bordo Salonda projenin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Projenin gençlerin eğitim ve kariyer yolculuklarına önemli katkılar sunacağını belirten Öncü, “Öğrencilerimiz, üniversite öğrencileriyle aynı derslere katılarak akademik hayatı yakından gözlemleyecek, kampüs yaşamını bizzat deneyimleyecekler. Bu tür deneyimler öğrencilerimizin motivasyonunu artırırken, onları sadece sınavlara değil hayata da hazırlayacak. Her bir ders, her bir ziyaret onların hayal gücünü geliştirecek, öğrenme isteklerini artıracaktır. Üniversite ortamını teneffüs etmeleri, öğrencilerimize hem akademik hem de sosyal anlamda büyük katkı sunacaktır” dedi.