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        Bayram tatilinde Bolu'da 2 bin 904 sürücüye 9,5 milyon lira ceza kesildi

        BOLU'da polis ve jandarma tarafından 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yapılan denetimlerde 2 bin 904 araç sürücüsüne toplam 9 milyon 502 bin 923 TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:33 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:33
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        Bayram tatilinde Bolu'da 2 bin 904 sürücüye 9,5 milyon lira ceza kesildi
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        BOLU’da polis ve jandarma tarafından 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yapılan denetimlerde 2 bin 904 araç sürücüsüne toplam 9 milyon 502 bin 923 TL idari para cezası kesildi.

        Ramazan Bayramı tatili nedeniyle polis ve jandarma ekipleri, Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu’da sıkı denetimler yaptı. İl genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından farklı noktalarda bin 673 uygulama yapıldı. Uygulamalarda 52 bin 797 araç ve sürücü denetlendi, bin 760 araca hız ihlalinden ceza kesildi. Periyodik muayenesini yaptırmamış 315 araç sürücüsü ile emniyet kemeri takmayan 210 sürücüye de cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 223 araç trafikten menedildi. Denetimlerde toplam 2 bin 904 araç sürücüsüne 9 milyon 502 bin 923 TL idari para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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