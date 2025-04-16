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        Çeltik yüklü kamyonetin devrildiği anlar kamerada

        BOLU'nun Göynük ilçesinde, çeltik çuvalı yüklü kamyonetin, akaryakıt istasyonuna dönüşte devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:07 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:10
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        Çeltik yüklü kamyonetin devrildiği anlar kamerada
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        BOLU’nun Göynük ilçesinde, çeltik çuvalı yüklü kamyonetin, akaryakıt istasyonuna dönüşte devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde, ilçe merkezindeki Gazi Süleyman Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Murat T., 54 FZ 248 plakalı çeltik yüklü kamyonetle akaryakıt istasyonuna dönerken, kasadaki çuvallar düştü. Çuvalların düşmesiyle sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet devrilip yan yattı. Sürücü ile kamyonetteki yolcu, kazayı yara almadan atlattı. Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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