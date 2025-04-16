Çeltik yüklü kamyonetin devrildiği anlar kamerada

Kaza, sabah saatlerinde, ilçe merkezindeki Gazi Süleyman Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Murat T., 54 FZ 248 plakalı çeltik yüklü kamyonetle akaryakıt istasyonuna dönerken, kasadaki çuvallar düştü. Çuvalların düşmesiyle sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet devrilip yan yattı. Sürücü ile kamyonetteki yolcu, kazayı yara almadan atlattı. Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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