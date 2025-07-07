Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması başlıyor (2)

        'DÖKTÜĞÜMÜZGÖZYAŞLARINI BİZ BİLİRİZ'Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınında 3 yakınını kaybeden Valeria Prigina, "Burada her yerde acı bir tablo var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 09:49 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması başlıyor (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'DÖKTÜĞÜMÜZGÖZYAŞLARINI BİZ BİLİRİZ'

        Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınında 3 yakınını kaybeden Valeria Prigina, "Burada her yerde acı bir tablo var. Bizim ailemizden 3 kişi gitti. Döktüğümüz gözyaşlarını biz biliriz. Bu kadar ailenin acı yaşaması gerekmiyordu. Bu akılalmaz ve kabul edilmeyecek bir olaydı. Dolayısıyla buradayız. Gelecekte bir daha aynıları yaşanmasın. Tüm ihmalleri bir kenara bıraktım, insanlık diye bir şey var. Bunu her gün düşündükçe nasıl böyle bir şey olur? Neden insanlar uyandırılmadı? Neden insanlara haber verilmedi? Diğer ihmalleri de koyduğumuzda ben anlayamıyorum. Anlamak istemiyorum" dedi.

        '78 KİŞİ ADALET İSTİYORUZ'

        Yangında 2 yakınını kaybeden Sibel Özdemir ise "Hayatını kaybeden 78 kişi için adalet istiyoruz. Bizim canımız yandı. Başkalarının canı yanmasın. Adalete olan güvenimiz sarsılmasın istiyoruz. Suçlular cezalarını çeksin istiyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metan gazı zehirlenmesinde 8 şehit!
        Metan gazı zehirlenmesinde 8 şehit!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        "Kaslıyım ben" şovu
        "Kaslıyım ben" şovu
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Rodrigo Becao'ya 5 talip!
        Rodrigo Becao'ya 5 talip!
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum

        Benzer Haberler

        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşm...
        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşm...
        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davada ilk duruşma...
        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davada ilk duruşma...
        GÜNCELLEME 2 - Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına...
        GÜNCELLEME 2 - Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına...
        Bolu'da orman yangını (2)
        Bolu'da orman yangını (2)
        Bolu'da orman yangını
        Bolu'da orman yangını
        GÜNCELLEME - Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edili...
        GÜNCELLEME - Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edili...