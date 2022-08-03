Emekli astsubaylar Mudurnu ve Göynük'ü gezdi

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BOLU (AA) - Bolu'da 40 kişilik emekli astsubay grubu, Mudurnu ve Göynük ilçelerini ziyaret etti.

Tarihi dokusuyla ön plana çıkan ilçelere gelen astsubaylar, hamam, konak, saat ve zafer kulelerini gezerek fotoğraf çektirdi.



Daha sonra grup, doğal güzellikleriyle ünlü Sünnet Gölü'nü gezdi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bolu Şube Başkanı Ramazan Musluk, AA muhabirine, tarihi ve güzel yerleri dolaşarak güzel gün geçirmek istediklerini belirterek, "Mudurnu'nun her yerinden tarih fışkırıyor. Görülecek o kadar güzel yerler var ki, ileriki günlerde daha fazla zaman ayırarak gelip tekrar görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



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