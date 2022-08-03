Mudurnu'da çocuklar yaz Kur'an kurslarıyla dini bilgileri öğreniyor

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 26 Haziran'da çocuklara yönelik başlatılan yaz Kur'an kurslarında eğitim faaliyetleri sürüyor.



Beşkavaklar Camisi'ne gelen kız ve erkek çocuklar, imam hatip Ömer Tanrıkulu tarafından Kur'an-ı Kerim'i okuma, sure ve namaz konularında eğitim alıyor.



Tanrıkulu, AA muhabirine, kurslara 40 öğrencinin katıldığını belirterek, "Öğrencilere, namaz, Kur'an, abdest alma ve temel dini bilgileri öğretiyoruz. Çocuklarımıza hayatları boyunca nasıl ibadet etmesi gerektiğini, temiz ve güzel ahlaklı olmaları için elimizden geldiğince eğitim veriyoruz." dedi.



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