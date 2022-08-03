Bolu'da otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk yaralandı

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BOLU (AA) - Bolu'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yabancı uyruklu 4 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Karaçayır Mahallesi'nde, N.K. idaresindeki 55 AAL 531 plakalı otomobil, Suriye uyruklu 4 yaşındaki Muhammet El Ahmet'e çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çocuklarına otomobilin çarptığını gören ailesi ve yakınları Karaçayır Parkı'ndan olay yerine geldi. Çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.









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