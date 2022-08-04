Bolu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

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BOLU (AA) - Bolu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev zarar gördü.

Kılıçarslan Mahallesi 149. Sokak'ta 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.



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