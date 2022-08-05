Bolu'da dereye düşen inek kurtarıldı

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BOLU (AA) - Bolu'da dereye düşen inek itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Merkeze bağlı Okçular köyünde bir inek, otladığı esnada dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dereye düşen ineği vinç yardımıyla kurtardı.

İnek, sahibine teslim edildi.



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