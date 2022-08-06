Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde 3 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara yönünde seyreden Cemal Yıldırım idaresindeki 75 AK 408 plakalı kamyonet ile Bolu Dağı Tüneli'nde önünde seyreden tıra çarptı. Daha sonra arkadan gelen 2 tır da kazaya karıştı.



Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan sürücü Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza yapan araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.