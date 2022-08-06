Mudurnu'da "Hacet Bayramı" etkinliği düzenlendi

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 8 köyün katılımıyla "Hacet Bayramı" etkinliği gerçekleştirildi.



Sarpuncuk, Cuma, Beyderesi, Göncek, Yazılar, Hacıhalimler, Dedeler ve Topardıç köylerinde oturan vatandaşlar, evlerinde yaptıkları yiyecekleri Cuma Yaylası'nda hep birlikte yedi.



Etkinlik kapsamında meydanda karakucak güreşleri de yapıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan güreşler sonunda minikler, küçükler, orta boy, deste, başaltı ve başpehlivan kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.



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