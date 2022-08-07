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İçişleri Bakanı Soylu 71. Esentepe Yağlı Güreşlerini izledi:

AA

İçişleri Bakanı Soylu 71. Esentepe Yağlı Güreşlerini izledi:

BOLU (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir taraftan kültürümüzü, inancımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, bize tevarüs eden ahlakımızı zayıflatmaya çalışanlara karşı hem medeniyetimize, geçmişimize, tarihimize sahip çıkıyoruz hem de geleceğimize büyük bir miras bırakıyoruz." dedi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yapılan 71. Esentepe yağlı Güreşleri ve 2. Ramazan Dede Anma Etkinliklerinde konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Burada medeniyetin iki kolunun buluştuğundan bahseden Soylu, "Bir taraftan kültürümüzü, inancımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, bize tevarüs eden ahlakımızı zayıflatmaya çalışanlara karşı hem medeniyetimize, geçmişimize ve tarihimize sahip çıkıyoruz hem de geleceğimize büyük bir miras bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

Güreşin, Türk kültüründe ve medeniyetinde sadece bu tür etkinliklerin bir nüvesi olmadığına işaret eden Soylu şöyle devam etti:

"Düğünlerimizde, toylarımızda güreşler vardır. Bayramlarımızda seyranlarımızda güreş vardır hatta şimdi çok görmesek de geçmişimizde yiğit adamların vefatında güreşlerimiz vardır. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Kıymetli başpehlivanlar, attığınız her adım; hem saygının, centilmenliğin, kardeşliğin hem de ata sporunun geleceğe nasıl tevarüs edeceğinin önemli bir adımıdır. Bunun bilinci içerisindeyiz. Onlara baktığımda memleketimin gücünü bir kez daha hissettim."

Bu güzel günün herkese, ülkeye, Gerede'ye hayırlı olmasını dileyen Soylu, "Burada bir güreş var doğru ama dünyada da bir güreş var. Dünyadaki güreş; hak ile batılın güreşidir. Allah şahittir, biz de şahidiz, bugün hak tarafının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah bizi milletimize, geçmişimize, fedayı can ederek ülkemizin özgürlüğü, namusu, Ezan-ı Muhammediye'yi, ay yıldızlı bayrağımızı bizle buluşturmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şehitlerimize ve gazilerimize mahcup etmesin. Allah bize bu emaneti bırakan Ramazan Dede'ye, bu coğrafyanın erenlerine ve büyüklerimize mahcup etmesin. Allah bizi size mahcup etmesin." diye konuştu.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ile Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın da konuşma yaptığı etkinlikte Bakan Soylu başpehlivanların kuralarını çekti.

Güreşleri izlemek için meydana gelenleri de selamlayan Soylu, daha sonra Vali Kılıç, milletvekilleri, Belediye Başkanı Allar ve AK Parti İl Başkanı Suat Güner ile güreşleri izledi.

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