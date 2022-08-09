Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlerle ilgili haberlere ilişkin açıklama:

BOLU (AA) - Bolu Valiliği, içme suyundan etkilenerek hastanelere başvuranların bulunduğu merkeze bağlı Yuva köyünde yeni bir salgın yaşandığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, olayla ilgili bazı haber sitelerinde ve basın organlarında yeni vakaların çıktığına dair haberlere ilişkin bilgilendirme yapılma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 9 Ağustos itibarıyla 18'i servislerde, 8'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Son bir haftada sağlık kuruluşlarımıza karın ağrısı şikayetiyle başvuran 1 vatandaşımızın bu hastalıkla ilgisinin olmadığı belirlenmiş, kanlı ishal şikayetiyle başvuran 1 vatandaşımızın ise yapılan araştırmalar neticesinde şebeke suyunu değil, evinin bahçesindeki kayıt dışı artezyen suyunu kullandığını ifade etmesi üzerine ilgili kuyudan numuneler alınmıştır. Hastalık sebebinin bu suya bağlı olup olmadığı hakkında tetkikler yapılmaktadır.

Yuva köyünde düzenli ve sürekli olarak depolardan, şebeke uç sistemlerinden su numune örnekleri alınarak kontroller yapılmaktadır. Ayrıca su depolarının klorlama işlemleri rutin olarak devam etmektedir."

- "Tüm kurumların konuyla ilgili takibi hassasiyetle sürüyor"

Valiliğin koordinasyonunda tüm kurumların konuyla ilgili takibinin hassasiyetle devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Yuva köyünde yeni bir salgın yaşandığına dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın resmi olmayan kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Tedavileri devam eden hastalarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Köyde içme suyundan etkilenerek 24 Temmuz itibarıyla hastaneye başvuran 141 kişiden 115'i, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiş, Ankara'da tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem 23 Temmuz'da vefat etmişti.

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