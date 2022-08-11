Abant'ta tatilciler orman yangınlarına karşı uyarıldı

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BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret edenlere, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekiplerince uyarıda bulunuldu.

Bolu Valiliğinin ormanlık alanlarda ateş yakılmasının yasaklanması kararı doğrultusunda ekipler, tabiat ve milli parklar ile ormanlık alanlarda denetimlerini artırdı.

Abant Gölü Milli Parkı'na gelen tatilciler, ateş yakmamaları için uyarıldı. Bölgede, hoparlörlerden de uyarı anonsları yapılırken, tatilciler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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