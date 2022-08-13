Bolu'da "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"nde ilk buzağılar alındı

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BOLU (AA) - Bolu'da "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında büyükbaş yetiştiriciliği yapan üreticiler ilk buzağılarını aldı.



İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, yaptığı açıklamada, projeyle üretimin bir parçası olmak isteyen eğitimli gençlerin kırsalda kalkınmanın önemli birer rol modeli olma yolunda ilerlediğini belirtti.



Gençlerin proje sayesinde Bakanlığın üretimde sürdürülebilirliğin temini amacıyla verilen diğer desteklerden de faydalanarak yollarında daha güçlü ilerleme şansı bulabildiğini kaydeden Murat, şu bilgileri paylaştı:



"Seben ve Göynük ilçelerinde Sedef Turgut ve Sezer Halavurt, Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği-Süt Sığırcılığı projesine başvuru yaptı. 100 bin lira değerinde gebe hayvan alımı yaparak Bolu ve ülkemiz kalkınmasının uzman elleri olmuşlardır. İlk buzağılarını alan uzman ellerimizin mutluluğunu paylaşıyoruz. Uzman ellerimizin üretim süreçlerinin sağlıklı, bereketli ve hayırlı olmasını diliyor, üreten Bolu'muzun üreten üreticileri arasına hoş geldiniz diyorum."



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