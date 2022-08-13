Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Bolu'da temaslarda bulundu

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BOLU (AA) - Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, Bolu'da ziyaretler gerçekleştirdi.



Vali Erkan Kılıç'ı makamında ziyaret eden Altan, kurumun faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra Türk Kızılay Genel Merkezince Yerel Afet Deposu'nda Bolu Şubesi ekiplerine verilen "Afetlere Hazırlık ve Müdahale Eğitimi"ne katıldı.



Altan, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kızılayın rolü, afetler, risk azaltma, olası afet senaryoları ve afetlerde beslenme gibi konuların anlatıldığı eğitimler sayesinde, olası afetlerde yerel düzeyde profesyonel ekiplerin ve operasyonların yapılabileceğini kaydetti.

Afetlerde eğitimin önemine işaret eden Altan, Bolu Şubesi yönetim kurulu, personeli ve gönüllülerini tebrik etti.



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