Bolu'da "Halk Günü" toplantısı düzenlenecek

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BOLU (AA) - Bolu Valisi Erkan Kılıç, düzenlenecek "Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla bir araya gelecek.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu'da ikamet eden vatandaşların sorun, istek, şikayet ve önerilerini dinleyip varsa sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Vali Erkan Kılıç başkanlığında "Halk Günü" toplantıları yapılacağı kaydedildi.

22 Ağustos Pazartesi günü Valilik Abant Toplantı Salonu'nda yapılacak olan toplantıda, vatandaşların sorun, istek, öneri ve şikayetlerini Kılıç'a ve ilgili kurum müdürüne iletebileceği ifade edildi.

Toplantıya iştirak etmek isteyen vatandaşların 19 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğü'ne şahsen ya da 215 37 60 dahili 8 nolu telefonu arayarak müracaat etmeleri ve görüşme taleplerini iletmeleri gerektiği belirtildi.





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