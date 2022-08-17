Yedigöller'de hafta sonları ve resmi tatillerde acil sağlık hizmeti verilecek

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BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan ve kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı'nda, hafta sonları ve resmi tatillerde acil sağlık hizmeti verilmeye başlandı.



Valilikten yapılan açıklamada, "Bolu Yedigöller Milli Parkı'nı ziyaret eden misafirlerimizin olası sağlık sorunlarıyla karşılaşması durumunda hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla Milli Park içerisinde hafta sonları ve resmi tatillerde 112 Acil Sağlık Hizmeti verilmeye başlanmıştır." ifadesine yer verildi.



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