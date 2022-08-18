Bolu'da KÖYDES projeleri için 27 milyon 509 bin lira tahsis edildi

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BOLU (AA) - Bolu'da devam eden Köylerin Altyapısını Desteklemesi (KÖYDES) projelerinin tamamlanması için Köylere Hizmet Götürme Birliklerine toplam 27 milyon 509 bin 107 lira tahsis edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2022 yılı KÖYDES Ek Projesi kapsamında Bolu'da yapılacak projelere ilişkin ödeneğin belli olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2022 Yılı KÖYDES projesi ilave ödeneğinin iller ve ilçeler bazında dağılımına, kullandırılmasına, izlenmesine ve denetimine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararına göre Bolu'ya 27 milyon 509 bin 107 lira ödenek ayrıldığı ifade edildi.

Toplam ödeneğin 498 bin 358 lirasının köy yolları projelerine, 21 milyon 318 bin lira 844 lirasının köy içme suları projelerine, 1 milyon 750 bin lirasının atık su projelerine, 490 bin 994 lirasının yönetim giderine, 3 milyon 450 bin lira 909 lirasının ise ortak alım işlerinde kullanılmak üzere belirlendiği kaydedildi.

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