Bolu'dan yetiştirilen 1000 sazan Sakarya'da gölete bırakıldı

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BOLU (AA) - Bolu Gölköy Su Ürünleri İstasyonundan yetiştirilen 1000 sazan, Sakarya'da gölete salındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Sakarya Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Alper Alp ve beraberindeki teknik personel ile Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisini ziyaret etti.

Ziyarette tesis hakkında bilgi alarak incelemelerde bulunan Yılmaz, 2022 yılında devam eden balıklandırma programı ve planlamayla ilgili bilgi aldı.

Ziyaret sonrasında Sakarya'ya gönderilen 1000 yetişkin sazan balığı, Kaynarca ilçesinde bulunan Okçular (Reisler) Sulama Göleti'ne bırakıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, ilin ve çevre illerin gerek balıklandırılması gerekse de çeşitliliğinin artırılması noktasında önemli bir rolü bulunan üretim istasyonunda faaliyetlerin sürdüğünü belirtti.



Yılmaz'ın çalışmaları yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere tesise ziyaret gerçekleştirdiğini aktaran Murat, "Ziyarette mevcut çalışmaların yanı sıra planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Tesisimizde yetiştirilen balıklarımız başkentimizin ardından Sakarya ilimiz sularında yaşamlarını sürdürecektir. İlimiz ve çevre illerimizin iç sularında sürdürülebilir canlı hayatının temini adına bakanlığımızın önderliğinde çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.



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