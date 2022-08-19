Bolu'da elektrik tellerine sıçrayan yangın mahalleyi elektriksiz bıraktı

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BOLU (AA) - Bolu'da meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak'ta kullanılmayan 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın evin üzerinden geçen enerji nakil kablolarına sıçradı.

Yanan kabloların kopması üzerine mahallenin büyük kısmında elektrikler kesilirken, birbirine değen kablolardan uzun süre kıvılcım sıçradı.

Yangın olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri ise vatandaşların halen elektrik bulunan kablolara yaklaşmaması için olay yerini güvenlik şeridi içine aldı.

Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.





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