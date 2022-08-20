Seyahat acenteleri temsilcileri Abant'ta buluştu

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BOLU (AA) - Seyahat acenteleri temsilcileri, Abant'ta bir araya geldi.



Abant Milli Parkı'nda bulunan bir otelde düzenlenen toplantıya, Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Fazıl Karaduman, Turizm ve Seyahat Acenteleri Vakfı (TURSAV) Başkanı Firuz Bağlıkaya, mütevelli heyeti üyeleri ile acente temsilcileri katıldı.

Toplantıda turizm konuları görüşülürken, turizm sektöründeki öncü olan iş ortakları ile bölgesel ağırlıklı görüşmeler yapıldı.

Karaduman, Bolu bölgesinin turizm potansiyelinin çok olduğunu ifade ederek, salgın sonrası yerli ve yabancı turistlerin Bolu bölgesini tercih ettiklerini belirtti.

Acente temsilcileri ise bölgeye daha çok turistin gelmesini beklediklerini kaydetti.





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