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MHP heyeti Bolu'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programına katıldı

AA

MHP heyeti Bolu'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programına katıldı

BOLU (AA) - MHP heyeti, Bolu'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programına katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, MYK Üyesi Murat Kotra ve MDK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir, Yeniçağa, Mengen ve Gerede ilçelerindeki toplantılarının ardından il merkezinde Büyük Cami Mahallesi'nde programın düzenleneceği salona geldi.

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran'ın da katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Yaşar Yıldırım, Türkiye'nin ve dünyanın 2 senedir koronavirüs salgını, kuraklık ve savaşla sınandığını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de her şeyin 2 seneye yakın bir süreçte bir kapalı, bir açık olduğunu anlatan Yıldırım, yaşanan süreçte üretim safhalarının durduğunu ve gıdaya erişimin zorlaştığını ifade etti.

Yıldırım, salgın, kuraklık ve Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşın etkilerinden bahsetti.

Yıldırım, savaş sürecinin en kısa zamanda bitmesi temennisinde bulunarak, "Savaş durur. Bu savaşı da durduracak ve barışı yapacak Türkiye Cumhuriyeti'dir ve Sayın Cumhurbaşkanımızdır. İki ülkeyle görüşen tek lider. Putin ile de görüştü. Zelenskiy ile de görüştü. O mekik diplomasisi ile inşallah barış olur. Savaş biter. Rahatlarız." dedi.

2023 seçimlerine çok az bir süre kaldığını anımsatan Yıldırım, bu seçimin Türk dünyası, İslam dünyası, Türkiye ve bölgesi için en önemli seçimlerden olduğunu vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının net ve kesin olduğuna dikkati çeken Yıldırım, altılı masanın henüz aday belirlememesine yönelik eleştirilerde bulundu.

15 Temmuz gecesine karşı duran AK Parti ile MHP'nin bugün de beraber olduğunu anlatan Yıldırım, "Yine ikisi beraber. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımız. Yine o gece piyasada görünmeyenler de altılı masada beraberler." dedi.

Yıldırım, konuşmasının sonunda tüm partililerden Cumhur İttifakı'na destek olmaları çağrısında bulundu.

MHP heyeti "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programları kapsamında yarın Mudurnu ve Göynük ilçelerini ziyaret edecek.


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