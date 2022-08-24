Bolu'da umre organizasyonunda görev yapacak personel sınavla belirlenecek

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BOLU (AA) - Bolu Müftülüğünce 2022-2023 yılı umre organizasyonunda görev yapacak personelin belirlenmesine yönelik sınav gerçekleştirildi.

Müftülükten yapılan açıklamada, umre ibadeti için Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, güvenli ve huzurlu yerine getirilebilmeleri için organizasyonda görevlendirilecek personele önemli görev ve sorumluluk düştüğü belirtildi.

Umreye gideceklere hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde ehliyet ve liyakat sahibi personelin görevlendirilmesinin büyük önem arz ettiği aktarılan açıklamada, Müftülüğü Toplantı Salonunda umre organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek din görevlisi ve kadın irşad görevlisi sınavı gerçekleştirildiği kaydedildi.



Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan'ın komisyon başkanlığını yaptığı sınava Bolu, Karabük ve Düzce illerinden din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinin katıldığı ifade edildi.





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