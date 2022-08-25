Bolu'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde U.B. idaresindeki 16 AIT 069 plakalı otomobil, Cankurtaran mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüyle otomobilde bulunan ve yaralanan N.B. sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.





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