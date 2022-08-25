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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bolu'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde U.B. idaresindeki 16 AIT 069 plakalı otomobil, Cankurtaran mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüyle otomobilde bulunan ve yaralanan N.B. sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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