Bolu'da bahçesinden mısır alan çocukları darbettiği öne sürülen kişiye önleyici tedbir kararı

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BOLU (AA) - Bolu'da villasının bahçesinden mısırları izinsiz aldıkları gerekçesiyle 3 kız çocuğunu darbettiği öne sürülen kişi hakkında 20 gün önleyici tedbir kararı verildi.

Sağlık Mahallesi'nde yaşayan, T.B. (12), A.S.K. (12) ve P.W'yi (12) 10 Ağustos'ta villasının bahçesinde bulunan mısırları izinsiz alarak yedikleri gerekçesiyle darbettiği ileri sürülen Erdal Y. hakkında ailelerin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Bolu 1. Aile Mahkemesi, Erdal Y. hakkında 20 gün süre ile önleyici tedbir kararı verdi.

Erdal Y'nin, 3 kız çocuğuna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamamasına, çocukların bulunduğu konuta, okula ve iş yerine yaklaşmasının yasaklandığı kararda, çocukların yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere yaklaşmamasına, çocukları iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmedildi.

Kararda, Erdal Y'nin alınan tedbirlere uymaması halinde 10 gün, aykırı hareketin her tekrarında 30 güne kadar hapis cezası verileceği kaydedildi.



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