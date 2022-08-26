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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Seyahatsever" gençler Bolu ve Karabük'ü geziyor

AA

"Seyahatsever" gençler Bolu ve Karabük'ü geziyor

BOLU/KARABÜK (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ/ORHAN KUZU - Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB), gençlerin GSB yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan sağlayan "Seyahatsever" projesi kapsamında Bolu ve Karabük'e gelen gençler, tarihi ve turistik yerleri geziyor.

Bu yıl yaz tatilini seyahat ederek geçirmek isteyen 18-30 yaş arası gençler için uygulamaya konulan GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından 5 haftada Bolu'da 470, Karabük'te 209 öğrenci yararlandı.

Bolu'ya gelen gençler, kentin doğal güzelliklerini ve turistik yerlerini geziyor. Osmanlı kasabaları Mudurnu ile Göynük ilçelerindeki tarihi yapıları görme imkanı bulan gençler, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ile Abant ve Yedigöller milli parklarında keyifli vakit geçiriyor.

Gençler, ziyaret ettikleri yerlerde hatıra fotoğrafı çektiriyor, yöresel ürünlerin satıldığı yerlerden alışveriş yapıyor.

Karabük'e gelen gençler ise özellikle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinin tarihi ve turistik yerlerini geziyor.

Tarihi çarşı ve İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terasını ziyaret edenler, yöresel ürünler satın alıyor, gittikleri yerlerde fotoğraf çektirerek gezilerini ölümsüzleştiriyor.

- "Bolu'ya ilgi yoğun"

Bolu Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine, proje kapsamında Türkiye'nin bütün illerinde gençlerin yurtlarda ücretsiz konakladığını, konaklama süresinin 3 günden 5'e çıkarılmasının olumlu karşılık bulduğunu söyledi.

Güler, proje kapsamında gençlerin yurtlarda ücretsiz konaklama imkanıyla gittikleri illerin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ettiğini kaydetti.

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'ya yoğun ilgi olduğunu aktaran Güler, "Bolu'da İzzet Baysal Kız Yurdu ve Hattat Emin Barın Erkek Yurdunda yaklaşık 470 öğrencimizi ağırladık. Rezervasyonlar devam ediyor, bu sayı artacaktır." dedi.

Güler, tüm personelin aile sıcaklığında hizmet verdiğini dile getirerek, gençleri Bolu'nun güzelliklerini görmeye davet etti.

- Gençler uygulamadan memnun

Ankara'dan gelen Nagihan Duru, Abant İzzet Baysal Üniversitesinden mezun olduğunu, proje kapsamında arkadaşlarıyla Bolu'yu gezmeye geldiklerini söyledi.

Duru, doğayı çok sevdiğini belirterek, "Bolu'da gezilecek çok yer var, doğa harikası bir yer. Gölcük'ü çok sevdik. Piknik yapma imkanı bulduk. Bu uygulama olmasaydı Bolu'ya gelemezdik." dedi.

İstanbul'dan gelen Kerim Çoraklı da kaldıkları yurdun çok güzel olduğunu, hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını anlattı.

Abant, Gölcük ve kent merkezini gezdiğini, Bolu'yu çok beğendiğini dile getiren Çoraklı, herkese buradaki güzellikleri görmeyi önerdi.

Kocaeli'den Recep Nurbaki Aydın ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Gölcük ve Abant'ı ziyaret ettiğini kaydetti.

- "Gençlerimiz farklı illerdeki güzellikleri görüyor"

Karabük Gençlik ve Spor Müdürü Coşkun Güven, uygulamanın gençlerin farklı illeri gezmelerine olanak sağladığına dikkati çekti.

Güven, Safranbolu'ya en yakın yurt olması dolayısıyla İsmail Necati Efendi Yurdu'nda gençlere hizmet verildiğini belirterek, "Gençler Karabük'ü, Safranbolu'yu, Yenice'yi, Ovacık'ı, Eflani'yi görüp konaklama imkanına sahip. Şu ana kadar uygulamadan 209 gencimiz yararlandı. Biz yerelde 'Gençlere değer, her şeye değer' sloganını kullanıyoruz. Projeyle gençlerimiz farklı illerdeki güzellikleri görüyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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