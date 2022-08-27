Futbol: Spor Toto 1. Lig

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

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Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir



Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kacar, Gökhan Karadeniz (Dk. 86 Gökhan Alsan), Naby Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, İbrahima Balde (Dk. 86 Ozan Papaker), Furkan Demir (Dk. 63 Burak Asan), Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 72 Bregu)

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Muzaffer Kocaer (Dk. 66 Metehan Yılmaz), Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli (Dk. 81 Bertuğ Bayar), Ali Dere (Dk. 81 Yusuf Esendemir), Safa Kınalı (Dk. 81 Emircan Gürlük), Rıdvan Koçak, Kürşad Sürmeli (Dk. 58 Şeref Özcan), Erdi Dikmen

Goller: Dk. 36 Hakan Bilgiç (Boluspor), Dk. 85 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan) (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 74 Gökhan Karadeniz (Boluspor), Dk. 83 Rıdvan Koçak, Dk. 89 Muzaffer Kocaer (Altınordu)







BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı.



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