Bolu'da Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla 100 kişiden kan bağışı alındı

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BOLU (AA) - Türk Kızılay Bolu Şubesince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 kişiden kan bağışı toplandı.



Karamanlı Mahallesi'ndeki Atatürk Stadı'nın üst katında düzenlenen etkinliğe, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanları büyük ilgi gösterdi.



Etkinlikte, Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 kişiden kan bağışı alındı.

Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, yaptığı açıklamada, kan stoklarının ciddi anlamda tükendiği bugünlerde bu özel günde farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Verdiğiniz kanla hem 3 kişinin hayatını kurtarıyorsunuz hem de sizin bilmediğiniz bulaşıcı hastalıklar tespit ediliyor. Bulaşıcı hastalık varsa bilgi vererek yönlendirme yapıyoruz." dedi.

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