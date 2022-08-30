Bolu'da köpeğini aracına bağlayarak metrelerce sürükleyen kişiye para cezası

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

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BOLU (AA) - Bolu'da köpeğini aracına bağlayarak metrelerce sürüklediği belirlenen sürücüye 2 bin 43 lira idari ceza uygulandı, hakkında adli işlem başlatıldı.

Merkeze bağlı Hamzabey köyünde yaşayan R.B'nin köpeğini aracının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediğini görenler, bu anları cep telefonlarına kaydetti.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, R.B'yi durdurdu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hakkında adli işlem başlatılan R.B'ye 2 bin 43 lira idari ceza uygulandı.

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