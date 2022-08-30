Bolu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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BOLU (AA) - Bolu’nun Seben ilçesinde devrilen traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Dedeler köyünden Seben istikametine seyreden Ahmet Acar (49) idaresindeki 14 AD 426 plakalı traktörler, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Kazada, traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

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