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Hiperaktif olduğu için yönlendirildiği cimnastikte başarıdan başarıya koşuyor

AA

Hiperaktif olduğu için yönlendirildiği cimnastikte başarıdan başarıya koşuyor

BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Hiperaktif olması nedeniyle 5 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle cimnastikle tanışan ve katıldığı birçok şampiyonada dereceler yapan 17 yaşındaki milli sporcu Sevgi Seda Kayışoğlu, başarılarını yenileriyle taçlandırmak istiyor.

Bolu'da yaşayan Kayışoğlu, daha 5 yaşındayken çok hareketli olduğu için ailesi tarafından enerjisini atması amacıyla Bolu Murat Canbaş Salonu'nda düzenlenen cimnastik hobi grubuna gönderildi.

Antrenörünün keşfetmesiyle altyapı takımına alınan ve kendisini geliştiren Kayışoğlu, aradan geçen süre içinde Türkiye şampiyonlukları elde ederek milli takıma seçildi.

Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birçok derece yaparak ailesini gururlandıran milli sporcu, en son 9-18 Ağustos'ta Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Dünya üçüncülüğü de bulunan Kayışoğlu, Dünya Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılıp ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.


- "Sporcu olan herkesin spor lisesinde okumalarını tavsiye ederim"

Eğitimini Bolu Spor Lisesi'nde sürdüren Sevgi Seda Kayışoğlu, AA muhabirine, ilk yıllarda haftada 3 gün olan antrenman programının 6'ya çıkmasından dolayı biraz yorulduğunu ama buna değdiğini anlattı.

Türkiye şampiyonlukları ile Dünya Kupaları ve Okullararası Dünya Şampiyonaları'nda dereceleri olduğunu aktaran Kayışoğlu, "Son olarak Konya'da yapılan İslami Dayanışma Oyunları'nda 2 birincilik, 1 üçüncülüğüm var. Konya'daki yarışma çok güzel geçti. Oraya katıldığım için çok mutluyum. Ülkemizde olması da beni çok memnun etti. Hem bireysel hem de takım olarak güzel de başarı elde ettik." dedi.

Genç sporcu, tek rakibinin kendisi olduğunu vurgulayarak, hedeflerine ilişkin şunları söyledi:

"Önümüzde şu anda Türkiye Şampiyonası olacak. Orada Dünya Şampiyonası için seçme olacak. Seçilebilirsem İngiltere'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacağım. İlk hedefim, Dünya Şampiyonası'na gidip ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Uzun vadede ise dünya kupaları ile Avrupa şampiyonalarında madalya alabilmek ve olimpiyatlara katılabilmek. 2024 yılında da olimpiyatlara katılmayı hedefliyorum ve orada ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyorum."

Bolu'nun cimnastik açısından özel bir yer olduğunu ifade eden Kayışoğlu, kamp eğitim merkezi olduğu için diğer illere göre avantajı bulunduğunu kaydetti.

Kayışoğlu, spor lisesine gitmesinin de ayrı avantaj olduğunu belirterek, "Hem okul hem de sporu aynı anda yürütebiliyorum. Sporcu olan, spor yapmak isteyen herkesin spor lisesinde okumalarını tavsiye ederim." diye konuştu.

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