Mudurnu'da "Hayvan ve Emtia Panayırı" 7-11 Eylül'de düzenlenecek

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı, 7-11 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların başta kışlık ihtiyaçları olmak üzere çeşitli ürünlere daha kolay ulaşmasını sağlayan panayır bu yıl da düzenlenecek.

İlçe dışından gelen esnaf ile yağ, peynir ve yoğurt üretimi yapan köylerdeki vatandaşların satış yapacağı panayırda, çocuklar ve gençlerin eğlenmesi için lunapark da kurulacak.

Panayırın son gününde sanatçı Coşkun Sabah ile Bolulu şarkıcı Ramazan Çelik konser verecek.



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