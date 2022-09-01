Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Keleş'ten yeni adli yıl mesajı

BOLU (AA) - Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Keleş, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Keleş, mesajında, adaletin, zulmetmemek, her şeye hakkını vermek, mutedil olmak, her şeyi yerli yerinde yapmak anlamlarına geldiğini belirtti.

Adaletin toplum ile devlet arasında manevi bağ olduğuna işaret eden Keleş, şunları kaydetti:



"Bolu Adliyesi olarak toplumun adalet ihtiyacını karşılamak, beklentilerine cevap vermek, algı ve vicdanında olumlu etkiler bırakma misyonuyla görev yapmaktayız. Yargı hizmetlerinin hızlı ve etkin şekilde yerine getirilmesi, adalete erişiminin kolay şekilde sağlanmasını amaçlamaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle 2022-2023 adli yılının ülkemiz ve aziz milletimiz başta olmak üzere adalet tecellisi için yurdun her köşesinde fedakarca görev yapan hakim, cumhuriyet savcısı ve avukatlar ile tüm yargı çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum."



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