Sisle kaplanan Mudurnu havadan görüntülendi

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sis havadan görüntülendi.

İlçe merkezinde özellikle Beşkavak, Yarışkaşı ve 4. Toplu Konut İdaresi mevkisinde sis etkili oldu.

Yoğun sis nedeniyle ilçedeki bazı bölgeler sis bulutunun içinde kaldı. Yoğun sis dron ile de havadan görüntülendi.





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