Ankara'nın tiftik keçisi Bolu'nun Seben ilçesinde korunacak

BOLU (AA) - Bolu'nun Seben ilçesinde yetiştiriciliği yapılan Ankara tiftik keçisi "Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Ülkesel Projeleri" kapsamında koruma altına alınıyor.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Seben ilçesinde çalışma kapsamında düzenlenen istişare ve bilgilendirme toplantısına, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Sözmen, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Hayvan Genetik Kaynakları Çalışma Grup Sorumlusu Dr. Sezer Öz, Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Engin Ünay ile Ankara Keçisi Yerinde Koruma Projesi Lideri veteriner hekim Yasin Ergiden ve yetiştiriciler katıldı.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü Murat, burada yaptığı açıklamada, "Geçmişimizden gelen ve anavatanı ülkemizin başkenti ve çevre illeri olan Ankara bilinen diğer adıyla tiftik keçisi üreticiliği yoğunlukla Seben ilçemizde yapılmakla birlikte, bakanlığımız TAGEM uhdesinde yürütülen çalışmalarla gen kaynaklarını koruma ve sürekliliğini sağlama adına önemli çalışmalar yapılmakta." ifadelerini kullandı.

Sözmen ise "Buraya gelme amacımız sorunlarınızı ilk ağızdan dinleyerek yol haritamızı ona göre şekillendirmek üzerinedir. Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalar ülkemizin değerlerini koruma ve yaşatma adına olmakla birlikte odak noktamız siz değerli üreticilerimizin memnuniyeti üzerinedir. Kimse sevmediği bir işi yapmak istemez. Burada sizler konuşacak biz dinleyecek notlar alacağız. Anadolu'muzun önemli bir değeri olan tiftik keçimize birlikte sahip çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.





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