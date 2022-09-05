GÜNCELLEME 2 - Bolu'da gişelere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

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BOLU (AA) - Bolu'da hafif ticari aracın Gerede gişelerine çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ordu'dan yola çıkan Adem Genç idaresindeki 16 SZ 425 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu'na girmeye çalıştığı sırada Gerede gişelerine çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Esma ve Sevda Güvenkaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Deniz K. (10) ise sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçta bulunan fındıklar çevreye saçılırken, araçların otoyola girişleri bir süre tek gişeden sağlandı. Aracın kaldırılmasıyla gişelerdeki ulaşım normale döndü.



Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Cenazeler, polis, jandarma ve savcılık incelemesi sonrası Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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