Bolu'da muhtarlara hayvansal atıkların bertaraf edilme şekilleri anlatıldı

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BOLU (AA) - Bolu'da köy muhtarlarına yönelik "Hayvansal Dışkıların Yönetiminde Uyulacak Usul ve Esaslar" ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce haziran ayında gerçekleşen "Mahalli Çevre Kurulu" toplantısında alınan "Hayvansal Dışkıların Yönetiminde Uyulacak Usul ve Esaslar" kararları kapsamında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda başta kent merkezi olmak üzere il genelinde köy ve yaylalardaki foseptik çukurları, kanalizasyon hatları, hayvansal atıklar ve çevreyi kirletebilecek diğer atık türlerinin tespiti ile temizlenmesiyle ilgili köy muhtarlarına bilgi verildi.

Merkeze bağlı köyler, ilçeler ile yaylalardaki atık su potansiyellerinin ve foseptik giderlerinin belirlenmesi ile kümesler başta olmak üzere ahır ve diğer hayvan üretiminin yapıldığı yerlerdeki atıkların nasıl bertaraf edildiğinin belirlenmesi amacıyla yapılan ilk toplantıya, merkeze bağlı köy muhtarları katıldı.

Giderlerin potansiyellerinin belirlenmesinin ardından bu atıkların nasıl bertaraf edileceği konusunda muhtarlara detaylı bilgi verildi.

- "Hayvan dışkıları, geri kazanım/bertaraf tesislerinde değerlendirilmeli"



Özellikle çiftliklerde oluşan hayvansal dışkının bir bölümünün çiftçiler tarafından tarlalarda değerlendirildiği aktarılan toplantıda, büyük kısmının ise doğaya gelişigüzel bırakıldığına dikkat çekildi.

Atıkların doğaya gelişigüzel bırakılmasının topraklar ile yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının kalitesini olumsuz yönde etkilediği, ayrıca hava ve koku kirliliğine sebebiyet verdiği vurgulanırken, toplantıda bu olumsuzlukların önüne geçilmesi gerektiği değerlendirildi.

Hayvan çiftliklerinden kaynaklanan dışkıların uygunsuz bertarafının önlenebilmesi amacıyla bunların yakıldığı, geri kazanıldığı veya bertaraf edildiği geri kazanım/bertaraf tesislerinde değerlendirilmesi gerektiği anlatıldı.

Muhtarlara, hayvansal atıkların bertaraf edilmesinde izlenecek yöntem ile prosedürler de aktarıldı.

Toplantıda ayrıca, hayvansal atıkların bertaraf edilmesi konusundaki hususları yerine getirmeyen işletme ve kümeslere civciv verilmeyeceği ve gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı belirtildi.



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