Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Kılıç başkanlığında toplandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, içme ve kullanma sularının güvenliği ile sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitasyonu konularında kararlar alındı.



Vali Erkan Kılıç başkanlığında Valilik Abant Salonu'nda yapılan toplantıda, çevre sağlığı ve hizmetleri ile Hayvanları Koruma Kanunu konuları değerlendirildi.



Toplantıda, kuduz, paraziter hastalıklarla mücadele ve başıboş hayvanlara karşı halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla belediye başkanlıkları tarafından satışı ve reklamı yasak olan tehlike arz eden köpek ırklarının denetimlerinin 7 gün 24 saat esasıyla yapılması, bu hayvanlardan sahiplenilmemiş olanlara kolluk kuvvetleriyle iş birliği içerisinde el konulması ve hayvan bakımevine götürülerek rehabilite edilmesi ve orada tutulması kararlaştırıldı.

Yine belediye tarafından başıboş gezen diğer hayvanların toplanarak barınaklara gönderilmesine, hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyelerin ise en yakın bakımevine hayvanları götürüp teslim etmesine, barınakların yeterli gelmediği durumların da göz önünde bulundurularak bu hayvanlar için doğal yaşam alanları oluşturma çalışmalarının başlatılmasına karar verildi.



Ayrıca, sahipsiz hayvanların tedavi ve parazit mücadelesinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve dijital kimliklendirilme yöntemleriyle işaretlenmesi yoluyla rehabilitasyonunun yapılması kararı alındı.

Toplantıda, salgın hastalıklardan korunmak amacıyla kanalizasyon sistemlerinin düzenli aralıklarla temizlettirilmesi, sürekli gözden geçirilerek içme kullanma suları için risk oluşturabilecek her tür hasar ve tahribatın zamanında giderilmesi, özellikle yağışlı havalarda kanalizasyon logarlarının taşması riskine karşı bakım ve kontrollerin daha sık yapılması kararlaştırıldı.

- Uzun süreli su kesintilerinden kaçınılacak



Sağlıklı, temiz ve güvenli içme-kullanma suyu temini, temin edilen suyun kalitesinde sürekliliğin sağlanması ve klorlanması konusunun belediyeler ve il özel idarelerinin görev ve sorumluluğunda olduğu anımsatılan toplantıda, olağanüstü hallerde şebeke sisteminde meydana gelen arızaların derhal giderilmesi ve mümkün olduğunca su kesintisine gidilmemesi, bunun için tüm alternatiflerin değerlendirilerek uzun süreli kesintilerden kaçınılması kararı alındı.

Zorunlu olarak bir günden uzun sürecek su kesintilerinin ise İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri, entegre hastane başhekimlikleri ile koordineli şekilde yapılmasına karar verildi.

Kararda, kaynağı belli olmayan, kaynak koruma alanları ve kirlenme noktaları belirlenmeyen suyun kaynaklarının içme-kullanma suyu olarak kullanılmasının insan ve toplum sağlığını tehlikeye düşüreceğine vurgu yapılarak, bu hususların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin ilgili kurumlarca alınması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, kent genelinde yaylalar da dahil olmak üzere herhangi bir arıtıma tabi tutulmadan alıcı ortama deşarj edilen atık suların tespitinin yapılarak Çevre Kanununa göre işlem yapılmasına karar verilen toplantıda, Merkez ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'nı besleyen Abant ve Mudurnu dereleri havzalarındaki kollektör hatlarının Bolu Belediyesince kontrol edilerek, gerekli bakım ve onarımlarının yapılması, söz konusu havzalara arıtılmadan atık su deşarjı yapılmasının engellenmesi kararı alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.